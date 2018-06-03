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Алексей Сорокин: все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что все российские города и футбольные стадионы готовы к проведению чемпионата мира.

"Символично, что перед чемпионатом мира в России кубок проделал рекордный путь. Буквально считанные дни отделяют нас от начала яркого турнира. Заверяю, что все города и все стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу. С радостью примем всех, кто приедет наслаждаться футболом", - цитирует Сорокина ТАСС.
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