Уэс Браун: русские фанаты? Не читаю английских газет и вам не советую

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэс Браун сказал, что у него остались хорошие воспоминания от проведения в Москве финала Лиги чемпионов.– Для меня, как для футболиста, тот матч был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, все было четко, по расписанию. Думаю, то же самое будет и на чемпионате мира. Этот турнир – время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует все на высшем уровне, и те, кто сюда приедут, получат настоящее удовольствие.– Вот поэтому я и не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано. Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию.