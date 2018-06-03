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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Уэс Браун: русские фанаты? Не читаю английских газет и вам не советую
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэс Браун сказал, что у него остались хорошие воспоминания от проведения в Москве финала Лиги чемпионов.
– Для меня, как для футболиста, тот матч был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, все было четко, по расписанию. Думаю, то же самое будет и на чемпионате мира. Этот турнир – время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует все на высшем уровне, и те, кто сюда приедут, получат настоящее удовольствие.
– Британская пресса рассказывает байки о России. В первую очередь – о российских фанатах, которые должны устроить для англичан ад. Эти рассказы имеют эффект?
– Вот поэтому я и не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано. Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию.
"Р-Спорт"
– Для меня, как для футболиста, тот матч был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, все было четко, по расписанию. Думаю, то же самое будет и на чемпионате мира. Этот турнир – время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует все на высшем уровне, и те, кто сюда приедут, получат настоящее удовольствие.
– Британская пресса рассказывает байки о России. В первую очередь – о российских фанатах, которые должны устроить для англичан ад. Эти рассказы имеют эффект?
– Вот поэтому я и не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано. Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию.
"Р-Спорт"
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