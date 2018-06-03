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Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера

Сборная России объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018. В состав команды вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит").

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все - "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:44
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21
(1)
№21 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TAJIRAT
еще бы понять по какой схеме мы играем

Ни по какой joy
Цитата: Противовес
Габулов в сборной ?. Джанаев сильнее всех, вызванных, вратарей, включая Акинфея. Не нужно было Сослану и ехать туда к этому клоуну... заведомо было известно, что будет в заявке Габулов, наверно, спонсирующий тренера сборной... И деньги, за участие кипера, свалившего за бугор, в составе сборной, получит зарубежный клуб... Может быть и там у Черчеса свои интересы ?. ЦИРК от никакущего тренера сборной. Правильно Камболов закосил под травму... а так бы был тот же результат, да еще и без отпуска. Откровенно хочется, чтобы этот усатый облажался по полной программе... чтобы и близко его к футболу после ЧМ не подпускали.

Он уже налажал по полной программе. Вряд ли что-то изменится...
Цитата: panin
Цитата: VS1976
4 место в группе? Или все таки зацепимся за третье?

Да спартаг не играет, успакойся

Я думал, в Красноярске нет таких тупых. Оказывается есть...

Цитата: Е5 FC SM
уж лучше норштайер чем кривоногого самеда
Дзюбу дерево походу мутко с газпремовской бандой продавили

Балбес, чё ты сравниваешь ц.защитника и правого полузащитника?!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: casabl (Сегодня, 16:00) #
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online

TAJIRAT,
автобус. пазик.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№19 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бывалый
Гранат с этим не согласен и уже включился в борьбу за звание самого аккуратно защитника

))))
ну вот хоть какая то борьба и интрига будет)))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ташаев хуже провел весну, чем ерохин или Рауш хуже граната? Ну-ну.....
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: casabl
Гранат половину напов-соперников всех одной левой завали

а вторую половину Кутепов)))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: anonymous (Сегодня, 15:57) #
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online

Цитата: Spartacus1971
Черчесов лохонулся по полной,запомните мои слова.Не взял на ЧМ Глушакова,Комбарова,Денисова,Шатова.Не считая Комбарова,остальные 3 могли бы усилить основной состав.

зато Кутепова взял laughing
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч с Турцией покажет стартовый состав на аравийцев, надеюсь что Гранат присядет на лавочку
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: казылык (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: panin
Да спартаг не играет, успакойся

с удовольствием посмотрю конечпоки в ЛЧ
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
габулов гранат кутепов семенов ерохин самедов и сам великий черчесов

ярковыраженная бездарнность сборной
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: casabl (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Гранат половину напов-соперников всех одной левой завалит. Может даже и двумями. Руками.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: miktar (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (0)
online

My Webpage

можно поспорить...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
еще бы понять по какой схеме мы играем
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM
Кутепов борец мма в составе
можно ставку делать что красная обеспечена

Гранат с этим не согласен и уже включился в борьбу за звание самого аккуратно защитника
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:53) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
уж лучше норштайер чем кривоногого самеда
Дзюбу дерево походу мутко с газпремовской бандой продавили


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 15:53) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
4 место в группе? Или все таки зацепимся за третье?

Да спартаг не играет, успакойся


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
VS1976,
это будет зависть от того кто больше мячей пропустит мы или саудиты


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:52) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Черчесов лохонулся по полной,запомните мои слова.Не взял на ЧМ Глушакова,Комбарова,Денисова,Шатова.Не считая Комбарова,остальные 3 могли бы усилить основной состав.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Противовес
Габулов в сборной ?. Джанаев сильнее всех, вызванных, вратарей, включая Акинфея. Не нужно было Сослану и ехать туда к этому клоуну... заведомо было известно, что будет в заявке Габулов, наверно, спонсирующий тренера сборной... И деньги, за участие кипера, свалившего за бугор, в составе сборной, получит зарубежный клуб... Может быть и там у Черчеса свои интересы ?. ЦИРК от никакущего тренера сборной. Правильно Камболов закосил под травму... а так бы был тот же результат, да еще и без отпуска. Откровенно хочется, чтобы этот усатый облажался по полной программе... чтобы и близко его к футболу после ЧМ не подпускали.

Молчи петух.. Дебил


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
4 место в группе? Или все таки зацепимся за третье?


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:49) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кутепов борец мма в составе
можно ставку делать что красная обеспечена


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (6)
online

Габулов в сборной ?. Джанаев сильнее всех, вызванных, вратарей, включая Акинфея. Не нужно было Сослану и ехать туда к этому клоуну... заведомо было известно, что будет в заявке Габулов, наверно, спонсирующий тренера сборной... И деньги, за участие кипера, свалившего за бугор, в составе сборной, получит зарубежный клуб... Может быть и там у Черчеса свои интересы ?. ЦИРК от никакущего тренера сборной. Правильно Камболов закосил под травму... а так бы был тот же результат, да еще и без отпуска. Откровенно хочется, чтобы этот усатый облажался по полной программе... чтобы и близко его к футболу после ЧМ не подпускали.
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
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