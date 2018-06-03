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Валерий Газзаев - о составе сборной России на ЧМ-2018: давайте доверимся Черчесову
Бывший главный тренер ЦСКА и сброной России, член Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал итоговый состав национальной команды на домашний чемпионат мира.
"Прерогатива главного тренера определять состав, который будет на чемпионате мира. У каждого из нас есть свое мнение, свои пожелания с учетом симпатий, антипатий и прочего. Но за результат отвечает главный тренер и его штаб. Давайте доверимся Черчесову в этом вопросе. Критерии, по которым выбирали итоговый состав, нам неизвестны. Может, кто-то был лучше готов, кто-то хуже. А обсуждать — это дело журналистов, а не специалистов", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
"Прерогатива главного тренера определять состав, который будет на чемпионате мира. У каждого из нас есть свое мнение, свои пожелания с учетом симпатий, антипатий и прочего. Но за результат отвечает главный тренер и его штаб. Давайте доверимся Черчесову в этом вопросе. Критерии, по которым выбирали итоговый состав, нам неизвестны. Может, кто-то был лучше готов, кто-то хуже. А обсуждать — это дело журналистов, а не специалистов", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
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