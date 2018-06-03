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Валерий Газзаев - о составе сборной России на ЧМ-2018: давайте доверимся Черчесову

Бывший главный тренер ЦСКА и сброной России, член Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал итоговый состав национальной команды на домашний чемпионат мира.

"Прерогатива главного тренера определять состав, который будет на чемпионате мира. У каждого из нас есть свое мнение, свои пожелания с учетом симпатий, антипатий и прочего. Но за результат отвечает главный тренер и его штаб. Давайте доверимся Черчесову в этом вопросе. Критерии, по которым выбирали итоговый состав, нам неизвестны. Может, кто-то был лучше готов, кто-то хуже. А обсуждать — это дело журналистов, а не специалистов", - цитирует Газзаева Sport24.ru.
Теги: Газзаев Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:17
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5
(1)
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (1)

Я думаю также как Вы, товарищ Президент.И этим все сказал и сказано.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лад
А и действительно , чего горлопанить понапрасну? После завершения ЧМ-2018 подведем итоги.

А что изменится? Даже если чудом, при везении и бешенной самоотдаче, выползут из группы - что это изменит в нашем футболе? Ничего, кроме того что Усатое Мудло и Мудло-моторист смогут сделать вид, что все в порядке.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
А и действительно , чего горлопанить понапрасну? После завершения ЧМ-2018 подведем итоги.

правда что.после чм и линчуем сборную.вдруг из группы выползти смогут


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Газзаев без микрофона говорит совершенно иные вещи и про Черчесова и про сборную. Единственный кто режет правду-матку-это Валерий Леонидович Рейнгольд. К чему эти понты -"Давайте доверимся Черчесову" Ведь ясно же,что Черчесов совсем никудышний тренер,а Газзаев как бывший спортсмен и нынешний депутат госдуры мог бы хотя бы поднять вопрос о недоверии Черчесову.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А и действительно , чего горлопанить понапрасну? После завершения ЧМ-2018 подведем итоги.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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