Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Курилка 1527
Политика и события в стране и мире 4248
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 25
Ситуация на юго-востоке Украины 119513
Ростовские футбольные новости 548
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в сборной России на ЧМ-2018

Вице-президент РФС Вячеслав Анохин рассказал, что сожалеет о непопадании Федора Чалова в окончательный список сборной России на ЧМ-2018.

Помимо Чалова, в итоговом списке игроков не оказалось голкипера Сослана Джанаева («Рубин»), защитников Константина Рауша («Динамо») и Романа Нойштедтера («Фенербахче», Турция), а также полузащитника Александра Ташаева («Динамо»).

"Мне будет не хватать всех игроков, но в особенности мне будет не хватать Чалова. Я провожу чемпионат Москвы среди детско-юношеских команд и помню Чалова по выступлениям на детско-юношеском уровне. Он выступал за ЦСКА и всегда был лидером. Его, к сожалению, преследовали травмы, но он всегда забивал много голов. Сразу был виден потенциал. Думаю, что молодые игроки могли раскрыться более ярко и именно он должен был это сделать.

Но есть решение тренера, как и все комментируют эту ситуацию, не думаю, что буду оригинален. Получилось так, как получилось. Для него это был большой шанс — попасть в сборную. На самом деле, это в перспективе постоянный игрок сборной. Но все должны адекватно принять решение тренера. Думаю, в связке с Головиным он мог бы сыграть. Я Чалова очень давно знаю и реально понимал, что он будет очень хорошим игроком. Не надо бояться ставить молодых игроков в состав. Так что ЦСКА молодцы, постоянно готовят игроков!", - цитирует Анохина Sport24.
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.