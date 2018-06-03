Легенды ФИФА обыграли команду России в товарищеском матче

Футболисты команды легенд ФИФА добились победы над сборной России, составленной из прославленных игроков прошлого. Матч, приуроченный к открытию Парка футбола чемпионата мира в Калининграде, завершился со счетом 6:4 в пользу звезд мирового футбола.У команды легенд ФИФА по два гола забили португалец Нуну Гомеш, хорват Нико Кранчар и бразилец Кафу. В сборной легенд России забитыми мячами отметились Андрей Тихонов, сделавший дубль, Андрей Федьков и Александр Панов.