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Легенды ФИФА обыграли команду России в товарищеском матче

Футболисты команды легенд ФИФА добились победы над сборной России, составленной из прославленных игроков прошлого. Матч, приуроченный к открытию Парка футбола чемпионата мира в Калининграде, завершился со счетом 6:4 в пользу звезд мирового футбола.

У команды легенд ФИФА по два гола забили португалец Нуну Гомеш, хорват Нико Кранчар и бразилец Кафу. В сборной легенд России забитыми мячами отметились Андрей Тихонов, сделавший дубль, Андрей Федьков и Александр Панов.
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