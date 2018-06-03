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Юрий Семин: Миранчуки провели хороший сезон, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал включение футболистов команды братьев Миранчуков в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).

"Все справедливо, правильно, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной. Миранчуки провели очень хороший сезон, поэтому заслуженно попали в окончательную заявку", — цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Миранчук Сборная России
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