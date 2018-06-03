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Андрей Тихонов: товарищеские матчи сборной России не впечатлили

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча команды России с Легендами ФИФА поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. Также Тихонов высказался о составе российской команды на ЧМ.

"У главного тренера сборной есть свое видение, и он рассчитывает на игроков, которых вызвал. Видимо, время тех, кого отцепили, еще не пришло или на их позиции есть игроки лучше.

Товарищеские матчи действительно не впечатлили, поэтому ожидания у зрителей перед турниром соответствующие. Но чемпионат мира — это море эмоций, полные стадионы, так что футболисты должны собраться", - цитирует Тихонова Sport24.ru.
Сегодня, 18:31
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