Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119523
|Политика и события в стране и мире
|4255
|Курилка
|1527
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|25
|Ростовские футбольные новости
|548
|Отдых в Крыму.
|185
|Зенит
|104675
|Товарищеские матчи сборной России
|9
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (7)
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (7)
19:52
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (12)
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (12)
19:19
Украина разгромила Албанию (3)
Украина разгромила Албанию (3)
19:18
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
16:32
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (9)
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (9)
14:28
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
14:27
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (7)
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (7)
14:11
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал
Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел поддержал одноклубника Романа Нойштедтера, который не попал в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.
"Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в инстаграме.
"Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.