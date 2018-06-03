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Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел поддержал одноклубника Романа Нойштедтера, который не попал в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.

"Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в инстаграме.
Теги: Шкртел Сборная России
Сегодня, 18:57
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6
(2)
№6 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (2)

Просто супер защитник к нам в сборную вернулся вот для молодого места и нет теперь.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:24) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Черный Лис
Мартин, а как там у Фенербахче с пропущенными мячами и вообще результатами, а?

Нормально всё у них, закончили чемпионат на втором месте, лучше чем у вас в Зените.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: alx64 (Сегодня, 19:19) #
  • -8
  •  (10)

91800bsp,
что то тявкает чмошная зина!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 19:16) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: alx64
Черный Лис,
заткни о чмошное дерьмо!!!!!!!!!!!!!!зина дерьмо заткни о!!!!!!!!!!

Ты в адеквате вообще?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 19:13) #
  • -12
  •  (12)

Черный Лис,
заткни о чмошное дерьмо!!!!!!!!!!!!!!зина дерьмо заткни о!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:09) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мартин, а как там у Фенербахче с пропущенными мячами и вообще результатами, а?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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