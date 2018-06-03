Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел поддержал одноклубника Романа Нойштедтера, который не попал в окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018."Браво, мистер тренер. Защита сборной России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал", - написал Шкртел в инстаграме.