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Вячеслав Малафеев: у сборной России есть все, чтобы выходить из группы

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что национальная команда может выйти из группы на предстоящем чемпионате мира.

Он также добавил, что рад видеть игроков "Зенита" в окончательной заявке сборной. Петербургский клуб представлен пятью футболистами: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

"Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников. Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в "Зените" собраны очень сильные футболисты, которые могут решат высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами", - цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Сборная России
Сегодня, 19:29
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№8 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
унего было ВСЁ! кроме денег и счастья...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:49) #
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Одно хоть из этих все назовешь?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
а это говно откуда вылезло?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 20:08) #
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  •  (1)

У Собранной есть самое главное _ФИЗРУК!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 20:01) #
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online

ПрЫнц Датский: "Я бы этой сборной руки не подал!"(с) Любил он всем "руки не подавать"...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:52) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Asking
Надо же, кто голос подал joy И как всегда, херню спорол

stuck_out_tongue_winking_eye Ну что возьмешь с датчанина?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:44) #
  • -3
  •  (5)
online

Надо же, кто голос подал joy И как всегда, херню спорол


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну да!Есть и Булава,и Тополь ,и су 57 и Искандер в запасе!Тем более штаты не играют!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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