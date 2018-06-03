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Денис Черышев: будем биться за страну

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной России для участия в чемпионате мира 2018 года.

"Благодарю всех тех, кто сделал это возможным. Будем биться за страну. С Богом", — говорится в сообщении.
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:57) #
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БУДЕМ БИТЬСЯ ЗА СТРАНУ.....ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ....при чём именно ты.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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