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Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер прошел медицинское обследование.

Голкипер, на протяжении 8,5 месяца восстанавливавшийся от травмы ноги, в субботу отыграл в полном объеме товарищеский матч с командой Австрии (1:2).
Теги: Нойер Сборная Германии
Сегодня, 20:23
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(0)
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
похоже,у кое-кого появился конкурент за звание лучшего вратаря этого чм.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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