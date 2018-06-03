Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер прошел медицинское обследование.Голкипер, на протяжении 8,5 месяца восстанавливавшийся от травмы ноги, в субботу отыграл в полном объеме товарищеский матч с командой Австрии (1:2).