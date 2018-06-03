Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119523
Политика и события в стране и мире 4255
Курилка 1527
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 25
Ростовские футбольные новости 548
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Валерий Газзаев: я бы просил всех уважать решение Черчесова

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал уважать выбор национальной команды на чемпионат мира-2018.

"Нужно уважать решение главного тренера сборной России. Ведь именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку. Он видел игроков ежедневно на сборе, анализировал, все взвешивал. Конечно, у каждого из нас может быть свое мнение по итоговой заявке – у журналистов, специалистов и так далее. Но отвечает за результат главный тренер. Только он отбирает тех футболистов, которые, на его взгляд, лучше остальных готовы к турниру, подходят под его идеи, схему. Нужно находиться внутри команды, чтобы ответить на вопрос, почему в заявку не попали Джанаев, Нойштедтер, Рауш, Ташаев, Чалов. Значит, у Станислава Черчесова были основания для такого шага. Мы должны доверять главному тренеру, это его выбор. Я бы просил всех уважать решение Черчесова", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России Черчесов
Сегодня, 20:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Осетинское братств ут все понятно! Не исключаю что Газаев лично за Габулов просил!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№7 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Итак, уважать решение Черчесова, поскольку "именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку".
У меня один вопрос: а как и чем именно он отвечает - рублем, может, тюрьмой? Отставкой, что ли? Ага, напугали еже голой... Ну, сами дальше знаете.


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Игорь Казьмин
В принципе решение правильное....за исключением одного футболиста....Рауш точно не испортил бы обедни...да и с третьим вратарём ....Габулов видимо так впечатлил Черчесова...на тренировках....что просто диву даёшься...

smile А может не на тренировках,а в душе
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Игорь Казьмин
Рауш точно не испортил бы обедни...

Поддерживаю. Бочку говна ложкой дёгтя не испортишь...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (4)

В принципе решение правильное....за исключением одного футболиста....Рауш точно не испортил бы обедни...да и с третьим вратарём ....Габулов видимо так впечатлил Черчесова...на тренировках....что просто диву даёшься...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (8)
online

Я бы попросил не гавкать! Сидеть, пес! И служить! Пока в Корею пОСЛОМ не отправили...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (5)

Я бы попросил пса сначала сбрить усы, а потом заняться объединенным чемпионатом. Ну или "Аланией" )))
Ишачий клоун..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: solig65 (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
просил он...ты усы сначала сбрей,раз обещал! просит он...
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.