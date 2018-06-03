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Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым включил в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 сильнейших, на данный момент, игроков.

"Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их.

Очень важно доверие к игрокам главного тренера - если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры. Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал - за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.

Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество - второй вопрос. У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго - как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 21:41
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16
(1)
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
колхоз имени Черчесова


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: SVN (Сегодня, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
online

и вот Черчесов огласил заявку,ну хоть объясни болельщикам почему отцепил этих игроков,нет,2 года ничего не объясняет,как можно так игнорировать внимание к сборной,а ведь три матча пролетит,и не заметишь.Тренер,игроки,болельщики-должны быть единым целым,такой турнир,домашний чемпионат мира.А на деле тренер сам по себе,команда сама по себе,болельщики в шоке от всего.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: liasport433 (Сегодня, 23:21) #
  • 0
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Гуса надо было .... он это лучшее что было в сборной!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№13 Написал: Fen (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
К игрокам вопросов нет, они заложники ситуации. А вот тренерская деятельность абсолютно не понятна.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: kirilloner (Сегодня, 23:05) #
  • +6
  •  (6)

Смех да и только. 8 лет готовились к турниру, "ужесточали лимиты на легионеров, чтобы молодежь пробивалась в основы своих клубов", "развивали детско-юношеский футбол" , "инфраструктуру". А в итоге имеем 39 летнего Игнашевича и кучу вопросов ,как нам играть с таким составом. Будь у нас хоть 20 лет на подготовку, с такими функционерами в нашем футболе, да и в спорте в целом. Мы будем только сосать, игроки х....й , а мы все лапу!!!!
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
№11 Написал: SVN (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (5)
online

почему никто 2 года назад не создал петицию,об отстранение мутко от любых должностей в спорте,его бы и гражданство решить после скандалов с допингом,он же вредитель.Нет же продолжает начатое дело,разваливает все что есть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 22:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это его специально убрали от футбола подальше, чтобы в случае чего ему не пришлось за все отвечать?
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Кому он это говорит???? Как и все наше госу-во!! Цены растут, МедведПуты жиреют, все у них хорошо а народ загибается. И тут так же, все у него заебцом!!!
Уроды, мля!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Яamon (Сегодня, 22:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
витян, п*н*х
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (4)

А какое отношение к футболу теперь имеет этот то ли виталий, то ли виктор мутко? smirk Может пора заняться обязанностями по должности?
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Витёк, ты то откуда знаешь кто лучше, Черчесов сказал? Очень важно доверие игроков к главному тренеру, а не самодурство и упрямство тренера по отношению к действительно достойным, которое ты называешь доверием. Ты кажешься умнее, когда тебя не видно и не слышно, лучше молчи.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 22:04) #
  • +7
  •  (7)
online

Не на данный момент ,а на ближайшие годы..Результат вашего управления футболом,любуйтесь господин Мутко.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№4 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Муток тебя поставили строительством заниматься, а ты хоохол недобитый все куда то наровишь пролезьть, благодаря тебе у нас такая вот сборная


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 21:59) #
  • +3
  •  (5)
online

жаль болельщики не могут выбирать министра спорта,главу РФС,вас тов.мутко никто бы не выбрал....вы ноль.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А тренер тож


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:56) #
  • +8
  •  (10)
online

И вот такие люди занимают ответственные посты нашей державы. Очень далек от реальности.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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