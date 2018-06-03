Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4264
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119527
|Курилка
|1529
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|26
|Ростовские футбольные новости
|547
|Отдых в Крыму.
|185
|Зенит
|104675
|Товарищеские матчи сборной России
|9
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (17)
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (17)
19:52
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (18)
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (18)
19:19
Украина разгромила Албанию (3)
Украина разгромила Албанию (3)
19:18
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
16:32
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (10)
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (10)
14:28
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
Игорь Ледяхов: я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной (2)
14:27
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (7)
Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок (7)
14:11
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент
Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым включил в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 сильнейших, на данный момент, игроков.
"Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их.
Очень важно доверие к игрокам главного тренера - если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры. Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал - за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.
Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество - второй вопрос. У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго - как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал", - цитирует Мутко ТАСС.
"Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их.
Очень важно доверие к игрокам главного тренера - если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры. Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал - за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.
Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество - второй вопрос. У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго - как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал", - цитирует Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.