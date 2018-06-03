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Российские ультрас рассказали об угрозах и давлении на них перед ЧМ-2018

Представители организованных групп болельщиков испытывают давление со стороны служб безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом на условиях строгой анонимности изданию Independent рассказали трое из таких фанатов. По их словам, им поступают телефонные звонки и прямые угрозы.

Один из них, поддерживающий петербургский «Зенит», рассказал, что знает о сотнях болельщиков, которых посадили в тюрьму во время подготовки к чемпионату мира. Он сообщил, что к нему домой приходили представители служб безопасности, чтобы предостеречь от неприятностей.

Ранее представители безопасности российского футбола заявляли, что у правоохранительных органов и оргкомитета турнира есть, что противопоставить футбольным хулиганам.

Sport24
Сегодня, 21:19
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