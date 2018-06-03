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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Александр Ташаев: очень жаль, что я не попал в заявку. Буду работать еще больше
Александр Ташаев прокомментировал финальную заявку сборной России на ЧМ-2018.
"До последнего надеялся, что попаду в список 23. Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.
Очень жаль. Но я хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно", — цитирует Ташаева Чемпионат.
"До последнего надеялся, что попаду в список 23. Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.
Очень жаль. Но я хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно", — цитирует Ташаева Чемпионат.
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