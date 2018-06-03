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Александр Ташаев: очень жаль, что я не попал в заявку. Буду работать еще больше

Александр Ташаев прокомментировал финальную заявку сборной России на ЧМ-2018.

"До последнего надеялся, что попаду в список 23. Сегодня Черчесов вызвал меня к себе и сказал, что я не попадаю в окончательный список на ЧМ. Но попросил не расстраиваться, а продолжать работать над собой. Мне надо не сбавлять оборотов и тогда, наверняка, я скоро сыграю за сборную.

Очень жаль. Но я хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вызвали на сбор. Для меня это новый позитивный опыт, я впервые попал в расположение национальной команды. Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно", — цитирует Ташаева Чемпионат.
Теги: Сборная России
Сегодня, 22:17
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4
(0)
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 23:29) #
  • 0
  •  (0)
online

будешь спокойно готовиться к чемпионату и ЛЧ в Спартаке
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Буду работать еще больше, чтобы в будущем выступать за сборную регулярно
дерзай...удачи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
согласимся


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
будет нормальный тренер - будешь играть в сборной
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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