Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4264
Ситуация на юго-востоке Украины 119527
Курилка 1529
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Кафу: очень жаль, что российские болельщики не верят в свою сборную

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу заявил, что он не понимает, почему российские болельщики не верят в сборную.

"Россия может выиграть чемпионат мира. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы", - цитирует Кафу Чемпионат.
Теги: Кафу
Вчера, 23:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: daveG MO (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Так дайте мне хоть что-то, во что не стыдно поверить (с)


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Этому больше не наливать


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.