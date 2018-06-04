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Станислав Черчесов: Рауш не попал на ЧМ из-за травмы спины

Наставник сборной России Станислав Черчесов перед контрольной игрой с Турцией поделился впечатлениями от сбора в Австрии.

- Вы уже почти два года тренируете сборную России...
- 11 августа будет два.

- Опять же, если будет…
- Убежден, что будет.

- Довольны ли вы работой, которую проделали за два года?
-  Если скажу что да, это будет лукавство. Футболисты, которые с нами были, в последнюю секунду выпали. Невозможно спланировать, что выпадут шесть игроков из состава. Я доволен теми игроками, которые есть и играют. А такие нюансы касаются каждой сборной.

- Насколько Марио Фернандес адаптировался в сборной?
- Марио сыграл, если не ошибаюсь, примерно 60-70 минут в матче с Австрией однако  у него появилась судорога, пришлось заменить. Он влился в коллектив. У нас 5 футболистов ЦСКА, доктор из ЦСКА, тренер по физподготовке из ЦСКА. Играем во вторник на стадионе ЦСКА. Поэтому для него, выходит, практически ничего не поменялось.

- Рауш не попал в итоговую заявку сборной..
- У него два дня подряд были проблемы со спиной. Мы не могли рисковать и заявлять футболиста с травмой. Был бы он в итоге или нет, я не знаю. Нужно было ждать до конца. Но вчера стало понятно, что Рауш не сможет сыграть. Подобная травма может появиться в любой момент.

- Кто может быть вторым игроком слева в защите кроме Жиркова?
- А вы Кудряшова не считаете игроком, который способен сыграть слева? Однако он там играл. Если говорить о возрасте, то  у него хорошая скорость, как у Самедова и Семенова. Давайте не смотреть на возраст. Есть два игрока слева-  Кудряшов и Жирков. Справа есть Смольников и Фернандес. В эту зону тоже надо игрока добавлять?
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:33
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(2)
№2 Написал: SVN (Сегодня, 13:47) #
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  •  (3)

SpaRk,
так он всегда такой...скромный

Главный тренер сборной России объяснял, почему в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 не вошел Роман Нойштедтер из "Фенербахче".

- Нюансов много, - заявил Черчесов. - Решение принято. Как можно сейчас за спиной футболиста что-то объяснять? Мы Роману вчера все объяснили. Главное, что он сам знает. А иногда тренеру еще подсказывает интуиция.

"У нашего тренера есть интуиция" flushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 13:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Чёто усатый слишком в себе уверен, вопросом на вопрос отвечать начал..как быдло деревенское
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
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