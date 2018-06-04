Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4273
КБ-Гостевая 26665
Зенит 104676
Отдых в Крыму. 187
Ситуация на юго-востоке Украины 119527
Курилка 1529
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Станислав Черчесов: вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете этого всего!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с командой Турции.

"Если завтра выстоим неудачно, можно уже кричать караул? Караул вы уже два года кричите. А мы такими категориями никогда не рассуждаем. Если вы помните, подготовку к чемпионату мира мы начали с турками, и с ними закончим. Вы никогда не были в нашей шкуре, и вы не поймете всех этих нюансов и моментов. Никогда не знаешь, что произойдет во время игры, как она сложится. Мы готовы к завтрашней игре", — цитирует Черчесова Sport24.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Все уже накуй тебя посылают больше года, но нужно тебе отдать должное ты хоть и мужик, но баран и тренер такой-же.
Уйди сам после третьего матча в группе, умей признавать свои ошибки в формировании команды.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№12 Написал: Сталкер 86 Москва (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (0)

Суждение неудачника - валить все на других и случай.
В этом смысле Каррера - прямая противоположность.
Регистрация: 28.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Rasmuz
Стандартная надежда на "авось". Только Глушакова, который дурака англичанам на Евро загнал, уже нет в команде.

А не Вася ли Березуцкий это сделал?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Никогда не знаешь, что произойдет во время игры, как она сложится.

Вот и ответ на все вопросы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Стасик, поставь свою месячную з/п на победу России - тогда выиграете smile и игрочишкам своим такое предложи))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гордый горячий физрук, жаль болельщикам до сих пор не дают с тебя шкуру содрать.


--------------------
Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)

Стандартная надежда на "авось". Только Глушакова, который дурака англичанам на Евро загнал, уже нет в команде.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (3)

grisha,
тренерскую лицензию ему не Спартак выписывал,тренерский талант он в европе шлифовал.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пока у нас никто из руководства и министров,кто назначает Тренеров не будет нести ответственность, так и будем в жопе!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 13:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Саламыч журналистов как мух будет гонять с хлопушкой

Скорее, наоборот - он муха, которую очень скоро прихлопнут те, кто его нашёл
Что б следов не оставлять о спартака )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (3)

Еще чуток,и Саламыч журналистов как мух будет гонять с хлопушкой flushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:50) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже оправдания поперли.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
  • +2
  •  (4)

Ну.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.