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Определены номера игроков сборной России на ЧМ-2018

Стали известны номера игроков национальной сборной России, под которыми они будут заявлены на Чемпионат мира 2018 года.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;

Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;

Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.

Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 16:07
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(1)
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: алера Ничейный
Надо было всем один номер дать

и этот номер 0
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (1)

Надо было всем один номер дать.Никто не заметит.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 16:23) #
  • -3
  •  (3)

Номер "очко" ожидаемо достался игроку зенытика


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Дзагоев номер Титова взял.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А сколько запланировали номеров для голов сборной России, есть там мяч под номером 3 или опять 1, 2-мя ограничатся?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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