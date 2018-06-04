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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Определены номера игроков сборной России на ЧМ-2018
Стали известны номера игроков национальной сборной России, под которыми они будут заявлены на Чемпионат мира 2018 года.
Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;
Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;
Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.
Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.
РФС
Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;
Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;
Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.
Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.
РФС
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