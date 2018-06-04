Представление состава сборной России - дно. Даже по сравнению с Саудовской Аравией

The Team Roster for the Green Falcons in the 2018 World Cup Russia ???#WorldCup2018 ? pic.twitter.com/ZS2Z5k12T2 — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 4, 2018

Excelente la presentaci?n de la lista de 23 de #Espa?a ??. Con ustedes, el grupo de Whatsapp de Lopetegui... ?? pic.twitter.com/YpWGqFVYxf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 21, 2018

Пока PR-службы других участников чемпионата мира снимают интересные ролики и придумывают креативные идеи для представления окончательных составов, в РФС делают так, чтобы в преддверии домашнего чемпионата мира единственным известным русским футболистом оставался Аршавин.Сборная России неожиданно объявила окончательный состав вчера, за день до планируемого объявления. Несмотря на разговоры о том, что хороших игроков в сборной всё равно нет и без разницы, кто останется за бортом, событие вызвало много дискуссий и обсуждений, ныне уже бессмысленных.Другое дело, что событие это просто наступило и всё. Его не предвосхищали, перед ним не подогревали интригу. Сделать классный креативный ролик, который разлетелся бы по миру, чтобы иностранные болельщики смогли назвать хотя бы пару фамилий игроков сборной? Ладно, чёрт с ними с иностранцами, всё равно не запомнят.Может, сориентироваться на внутреннюю аудиторию и представить состав в эфире "Вечернего Урганта", программы "Время", чтобы население России в ожидании фамилии Аршавина узнало ещё пару-тройку игроков? Пригласить в студию тренера и капитана команды? Ну хорошо, до широкой публики всё равно не достучаться. Может объявить состав хотя бы в эфире "Матч ТВ", который за пару дней разрекламировал бы это событие, устроил бы студию с Георгием Черданцевым. Отвечать на его вопросы Станиславу Черчесову было бы не так уж и сложно.Ладно, телевидение - слишком сложно. Опускаемся до самого примитивного уровня - тренер объявляет состав на пресс-конференции. Как сегодня Йоахим Лёв, прокативший мимо чемпионата мира Лероя Сане. Но и на это мы пойти неготовы. Удивительно, что в пресс-службе РФС нашелся гений, сумевший слепить картинку и запостить её в твиттер! А теперь зажмите ctrl и покрутите колёсиком мыши вверх, чтобы разглядеть фамилии героев.В одном компоненте сборная Саудовской Аравии у нашей точно выиграла: вот как представили сегодня свой состав наши соперники по группе. У них, видимо, очень много звёзд, всё население страны знает каждого игрока, да и чемпионат мира случаем не они принимают? А то единение страны и команды, соответствующее принимающей стороне.Правда, идею аравийцы подсмотрели у англичан. Зато исполнили не хуже.Испанцы решили идти в ногу со временем: Лопетеги якобы рассылал приглашения в сборной игрокам через мессенджер (жаль, правда, не Telegram).Бельгийцы раскрыли состав сами того не желая: показав в эфире национального телевидения подписанные матрацы. Правда, у Янузая матраца не было, а место в заявке появилось.Ну а наши футболисты так и останутся безымянными для всех, кроме целевой аудитории нашего сайта, ведь нужно PR-отдел решил соответствовать игре команды - такой же бледной, серой и безликой, словно стыдясь показать футболистов людям и познакомить с ними.