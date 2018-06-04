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Представление состава сборной России - дно. Даже по сравнению с Саудовской Аравией

Пока PR-службы других участников чемпионата мира снимают интересные ролики и придумывают креативные идеи для представления окончательных составов, в РФС делают так, чтобы в преддверии домашнего чемпионата мира единственным известным русским футболистом оставался Аршавин.

Сборная России неожиданно объявила окончательный состав вчера, за день до планируемого объявления. Несмотря на разговоры о том, что хороших игроков в сборной всё равно нет и без разницы, кто останется за бортом, событие вызвало много дискуссий и обсуждений, ныне уже бессмысленных.



Другое дело, что событие это просто наступило и всё. Его не предвосхищали, перед ним не подогревали интригу. Сделать классный креативный ролик, который разлетелся бы по миру, чтобы иностранные болельщики смогли назвать хотя бы пару фамилий игроков сборной? Ладно, чёрт с ними с иностранцами, всё равно не запомнят.

Может, сориентироваться на внутреннюю аудиторию и представить состав в эфире "Вечернего Урганта", программы "Время", чтобы население России в ожидании фамилии Аршавина узнало ещё пару-тройку игроков? Пригласить в студию тренера и капитана команды? Ну хорошо, до широкой публики всё равно не достучаться. Может объявить состав хотя бы в эфире "Матч ТВ", который за пару дней разрекламировал бы это событие, устроил бы студию с Георгием Черданцевым. Отвечать на его вопросы Станиславу Черчесову было бы не так уж и сложно.

Ладно, телевидение - слишком сложно. Опускаемся до самого примитивного уровня - тренер объявляет состав на пресс-конференции. Как сегодня Йоахим Лёв, прокативший мимо чемпионата мира Лероя Сане. Но и на это мы пойти неготовы. Удивительно, что в пресс-службе РФС нашелся гений, сумевший слепить картинку и запостить её в твиттер! А теперь зажмите ctrl и покрутите колёсиком мыши вверх, чтобы разглядеть фамилии героев.



В одном компоненте сборная Саудовской Аравии у нашей точно выиграла: вот как представили сегодня свой состав наши соперники по группе. У них, видимо, очень много звёзд, всё население страны знает каждого игрока, да и чемпионат мира случаем не они принимают? А то единение страны и команды, соответствующее принимающей стороне.



Правда, идею аравийцы подсмотрели у англичан. Зато исполнили не хуже.



Испанцы решили идти в ногу со временем: Лопетеги якобы рассылал приглашения в сборной игрокам через мессенджер (жаль, правда, не Telegram).



Бельгийцы раскрыли состав сами того не желая: показав в эфире национального телевидения подписанные матрацы. Правда, у Янузая матраца не было, а место в заявке появилось.

Ну а наши футболисты так и останутся безымянными для всех, кроме целевой аудитории нашего сайта, ведь нужно PR-отдел решил соответствовать игре команды - такой же бледной, серой и безликой, словно стыдясь показать футболистов людям и познакомить с ними.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Черчесов РФС
Сегодня, 16:48
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(5)
№6 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ни один ролик, уверен, не зашёл бы.
Всё потому что слишком много негатива к нашей сборной.
И уж поверьте, как бы они не играли, ВСЕГДА будет негатив.

Почему? Потому что футболист в нашей стране - это имя нарицательное. Неумелый спортсмен, получающий кучу денег. А ЧМ по футболу - не праздник, а "лучше бы школы/детские сады/парки построили".

Когда мы примем тот факт, что не нужно считать чужие деньги, а замечать брёвна именно в своих глазах - тогда, может быть, и результаты сборной будут лучше и ролики подобные будут создаваться.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 17:55) #
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Ну это все то же самое. Мудко еще на первом сроке сказал, что сделает фсио для попу,ля, ризации футбола... Попа есть, в ней сборная, руководит футболом и спортом вообще все та же голубая "ля", а разнообразные матч-тв вместо ризациии устраивают попы лизацию. Так что гендиректор ЗеГнида что обещал - то и выполняет, скоро вообще на футбол ходить перестанут, но попы лизация - останется


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:46) #
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Цитата: Lokoflesh
К сожалению Черчесову крайне сложно отвечать любому футбольному специалисту, у него взгляд проваливается внутрь и в воображении появляются лужи крови, конечно от зарезанного барана.

О,немного прозы.
Просто ему попадаются постояльцы РуФу.Никакой разницы,что он,что Слуцкий проросший по утрам мацой,что Иван проспиртованный боярышником.Итог один,- "Тренер гавно,потому что он гавно".


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Как сказал Черчесов - "нам никогда не понять, как быть в их шкуре".
Для большинства сборных, попавших на мундиаль, это ожидаемый праздник, а для россиян это обязанность, которая наверняка не принесет ни почета, ни радости.
Так что и этого достаточно, зачем нам изыски и непонятные сюрпризы.

устроил бы студию с Георгием Черданцевым. Отвечать на его вопросы Станиславу Черчесову было бы не так уж и сложно.

К сожалению Черчесову крайне сложно отвечать любому футбольному специалисту, у него взгляд проваливается внутрь и в воображении появляются лужи крови, конечно от зарезанного барана.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 17:25) #
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online

скромняги laughing


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:25) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть имя своей игрой делают, а не креативными роликами. Гуськов, футбольная журналистика - это не твое
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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