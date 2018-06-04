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Рыбус и Левандовски - в окончательной заявке сборной Польши на ЧМ-2018

Стала известна окончательная заявка сборной Польши на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Войцех Щенсны ("Ювентус"), Бартош Бьялковски ("Ипсвич"), Лукаш Фабиански ("Суонси").

Защитники: Михаил Паздан, Артур Енджейчик (оба – "Легия"), Тиагу Ционек ("СПАЛ"), Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Камил Глик ("Монако"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Лукаш Пищек ("Боруссия" Д).

Полузащитники: Яцек Горальски ("Лудогорец"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Гжегож Крыховяк ("Вест Бромвич"), Камил Гросицки ("Халл"), Мачей Рыбус ("Локомотив"), Якуб Блащиковски ("Вольфсбург"), Славомир Пешко ("Лехия"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Рафал Кужава ("Гурник").

Нападающие: Аркадиуш Милик ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лукаш Теодорчик ("Андерлехт"), Давид Ковнацкий ("Сампдория").
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 17:26
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52) #
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Ну и заголовок.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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