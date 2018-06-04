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Все команды чемпионата мира 2018 года назвали свои окончательные составы

Все сборные, которые примут участие в чемпионате мира — 2018 в России, огласили свои окончательные составы.

Сегодня, 4 июня, последний день подачи заявок в ФИФА на мировое первенство.
Сегодня, 18:28
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