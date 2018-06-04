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Матч сборных России и Турции должен собрать полный стадион

Организаторы товарищеского матча между сборными России и Турции ожидают аншлаг на "ВЭБ-Арене", рассказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Максимальная вместимость арены, которая является домашней для московского ЦСКА, составляет 30 тысяч человек. Игра с турками, которая пройдет 5 июня (начало - 19:00 мск), станет заключительной для сборной России перед чемпионатом мира.

"Есть проблема с сектором, где должны быть турецкие болельщики, на этом секторе 1200 мест, а турецкая федерация обещает 200 человек. Мы туда уже сажать никого не будем. На игре должен быть полный стадион, на матче ориентировочно будет около 27 тысяч человек", - цитирует Карповича ТАСС.
Теги: Сборная Турции Сборная России
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:14) #
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Почем билеты у Гинера?уж лучше все-таки в Лужниках сыграть,первый матч на чемпионате мира в Лужниках,и болельщиков побольше собрать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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