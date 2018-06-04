Защитник сборной Турции: хочу пожелать успеха сборной России

Защитник сборной Турции Хасан Али Калдырым рассказал, что ждет от товарищеского матча со сборной России.- Конечно, жаль, что мы не вышли на ЧМ. Наша цель в 2020 году снова участвовать в отборе к чемпионату мира. У нас очень хорошая команда, опытная. Но мы здесь чтобы сыграть товарищеский матч. Надеюсь, что с помощью таких матчей мы наберемся опыта. Нам нужно время и терпение. В любом случае все ошибаются. Но я надеюсь, что мы на правильном пути.- Хочу снова подчеркнуть, жаль, что мы не вышли на ЧМ. Надо смотреть вперед, развиваться. Мы находимся в хороших кондициях.Хотел бы пожелать успехов сборной России. Видно, что они волнуются, но у них все получится. Матч с нами – их последний подготовительный, но мы отели бы закрыть этот сбор победой. Следующие официальные матчи мы сыграем осенью, как раз со сборной России.- Что касается стандартов, они часто могут быть скрытым оружием. У нас есть недостатки — потеря концентрации в моменты, когда игра останавливается. Из-за этого и пропускаем. Нужно вести себя мудрее. Россия в исполнении стандартов лучше нас, так что нужно быть внимательнее. Мы часто пропускали и на последних минутах - это, опять же, связано с потерей концентрации.- Слышал, что Роман Нойштедтер не попал в финальную заявку. Знаю, что он очень расстроен. Надо понимать, что это решение тренера, и уважать его.