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Мирча Луческу: опасность может исходить от любого игрока сборной России
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу в преддверии товарищеского матча с Россией рассказал, что думает об игроках российской сборной, передает корреспондент Rusfootball.info
"Россия хорошая команда. Опасность может исходить от любого игрока. Не стал бы никого выделять. Россия хорошая команда. Недостаточно только знать игроков. Я бы выделил Дзюбу, Смольникова, Жиркова. Знаю, что они будут играть первый матч с Саудовской Аравией. Надеюсь, они проявят себя достойно.
Я хорошо знаю многих русских игроков сборной по работе в "Зените". Самедов хорош в кроссах, Смолов умеет забивать со всех позиций, Миранчук невероятно талантливый игрок. Кузяев, Жирков, у Зобина отличный дриблинг. Смолов и Дзюба - отличные нападающие. У Смольникова, Дзюбы и Жиркова хорошие игровые связи. У России отличная команда, и они должны показать себя достойно. Знаю, что Россия играет против Саудовской Аравии и Египта. Что касается завтрашнего матча, недостаточно просто хорошо знать соперника, важно выстроить и свою игру.
Бразильцы должны мне премию. Я тренировал 8 или 9 человек, которые сейчас заявлены за сборную Бразилии на чемпионат мира, (улыбается) Я люблю эту команду и чувствую себя частью ее. Надеюсь, они покажут на чемпионате мира хороший футбол". - вспомнил наставник про своей период работы в украинском "Шахтере".
"Россия хорошая команда. Опасность может исходить от любого игрока. Не стал бы никого выделять. Россия хорошая команда. Недостаточно только знать игроков. Я бы выделил Дзюбу, Смольникова, Жиркова. Знаю, что они будут играть первый матч с Саудовской Аравией. Надеюсь, они проявят себя достойно.
Я хорошо знаю многих русских игроков сборной по работе в "Зените". Самедов хорош в кроссах, Смолов умеет забивать со всех позиций, Миранчук невероятно талантливый игрок. Кузяев, Жирков, у Зобина отличный дриблинг. Смолов и Дзюба - отличные нападающие. У Смольникова, Дзюбы и Жиркова хорошие игровые связи. У России отличная команда, и они должны показать себя достойно. Знаю, что Россия играет против Саудовской Аравии и Египта. Что касается завтрашнего матча, недостаточно просто хорошо знать соперника, важно выстроить и свою игру.
Бразильцы должны мне премию. Я тренировал 8 или 9 человек, которые сейчас заявлены за сборную Бразилии на чемпионат мира, (улыбается) Я люблю эту команду и чувствую себя частью ее. Надеюсь, они покажут на чемпионате мира хороший футбол". - вспомнил наставник про своей период работы в украинском "Шахтере".
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