Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26673
Курилка 1532
Политика и события в стране и мире 4285
Ситуация на юго-востоке Украины 119533
Зенит 104676
Отдых в Крыму. 187
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Мирча Луческу: опасность может исходить от любого игрока сборной России

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу в преддверии товарищеского матча с Россией рассказал, что думает об игроках российской сборной, передает корреспондент Rusfootball.info

"Россия хорошая команда. Опасность может исходить от любого игрока. Не стал бы никого выделять. Россия хорошая команда. Недостаточно только знать игроков. Я бы выделил Дзюбу, Смольникова, Жиркова. Знаю, что они будут играть первый матч с Саудовской Аравией. Надеюсь, они проявят себя достойно.

Я хорошо знаю многих русских игроков сборной по работе в "Зените". Самедов хорош в кроссах, Смолов умеет забивать со всех позиций, Миранчук невероятно талантливый игрок. Кузяев, Жирков, у Зобина отличный дриблинг. Смолов и Дзюба - отличные нападающие. У Смольникова, Дзюбы и Жиркова хорошие игровые связи. У России отличная команда, и они должны показать себя достойно. Знаю, что Россия играет против Саудовской Аравии и Египта. Что касается завтрашнего матча, недостаточно просто хорошо знать соперника, важно выстроить и свою игру.

Бразильцы должны мне премию. Я тренировал 8 или 9 человек, которые сейчас заявлены за сборную Бразилии на чемпионат мира, (улыбается) Я люблю эту команду и чувствую себя частью ее. Надеюсь, они покажут на чемпионате мира хороший футбол". - вспомнил наставник про своей период работы в украинском "Шахтере".
Теги: Луческу Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 19:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: Asking (Сегодня, 20:27) #
  • -3
  •  (3)

Я бы выделил Дзюбу, Смольникова, Жиркова.

Дебилом был, дебилом остался. Болотное плаческу.

Цитата: SVN
Приехал молодой Витиньо в Цска,что сразу заиграл?нет спустя пару лет,начал приносить пользу.

Не пару, а ПЯТЬ ЛЕТ. Это раз. И два, сравнить, сколько пользы приносит Промес за те же деньги, и сколько Витек - бразильская дикая обезьяна - тупо балласт.
И бразилец Алекс например заиграл без всякой раскачки


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (3)
online

guns111,
адаптация у бразильцев занимает пол года,Луческу умеет работать с бразильцами,Эрнани получше Юсупова,Цалагова,Оздоева.
Приехал молодой Витиньо в Цска,что сразу заиграл?нет спустя пару лет,начал приносить пользу.А Зенит хочет все и сразу,спуститесь с небес,дайте хоть одному тренеру пару лет отработать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Эрнани на подходе был

Мужик,ты видел как он играет?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grossmeister
Они уже на людей набрасываться начали?

))))))))))))))))
А что делать ?
Играть не научили - только кусаться за ноги и одевать футболку с надписью
пукин-наш презедент
))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: grossmeister (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Я, когда прочел заголовок, первое, что подумал: что за опасность такая? Они уже на людей набрасываться начали?
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Я тренировал 8 или 9 человек, которые сейчас заявлены за сборную Бразилии на чемпионат мира

5 из Шахтера - Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Тайсон, Фред. Жулиано из Зенита в резерве и на ЧМ не едет. А кто остальные 3-4 человека?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (5)
online

Мирча хорошо знает футболистов из России,так что Черчесова опять ругать будут.
Зря Зенит Луческу убрал год назад,команда старалась при нем играть красиво,во владение мячом, Жулиано,Мак,Эрнани на подходе был,Лунев заиграл,Дзюба был в порядке,Кокошу тоже ставил,и молодежь начал подтягивать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.