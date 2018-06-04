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Жена Реброва: для меня хорошо, что муж не сыграет на ЧМ-2018
Екатерина Реброва, жена вратаря московского "Спартака" Артема Реброва, призналась, что не расстроена непопаданием мужа в заявку сборной России на ЧМ-2018.
"Лично мне не обидно. Сейчас бы он был там, а не с нами. Даже Артем сказал, что 14 июня мы не пойдем туда, он сказал, что будет смотреть дома. Но это не какой-то протест из-за того, что его не вызвали. Человек реально смотрит на вещи. Он изначально понимал, что не поедет в сборную и не будет играть. Мы это нормально восприняли. Для меня хорошо: он дома", — сказала Екатерина в эфире "Спорт FM".
"Лично мне не обидно. Сейчас бы он был там, а не с нами. Даже Артем сказал, что 14 июня мы не пойдем туда, он сказал, что будет смотреть дома. Но это не какой-то протест из-за того, что его не вызвали. Человек реально смотрит на вещи. Он изначально понимал, что не поедет в сборную и не будет играть. Мы это нормально восприняли. Для меня хорошо: он дома", — сказала Екатерина в эфире "Спорт FM".
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