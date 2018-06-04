Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5723
Отдых в Крыму. 191
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Политика и события в стране и мире 4285
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Жена Реброва: для меня хорошо, что муж не сыграет на ЧМ-2018

Екатерина Реброва, жена вратаря московского "Спартака" Артема Реброва, призналась, что не расстроена непопаданием мужа в заявку сборной России на ЧМ-2018.

"Лично мне не обидно. Сейчас бы он был там, а не с нами. Даже Артем сказал, что 14 июня мы не пойдем туда, он сказал, что будет смотреть дома. Но это не какой-то протест из-за того, что его не вызвали. Человек реально смотрит на вещи. Он изначально понимал, что не поедет в сборную и не будет играть. Мы это нормально восприняли. Для меня хорошо: он дома", — сказала Екатерина в эфире "Спорт FM".
Теги: Ребров Сборная России
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: dvdw (Сегодня, 22:29) #
  • -1
  •  (1)

Пригласите на спорт фм соседа снизу Максима Бузникина,пусть расскажет нравится ли ему песня,которую лет 20 назад Бузникин посвятил Кабаевой,п...ц же это как интересно
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И правильно, что вратарь из второй десятки не попадает в сборную России, это для всех хорошо.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а толку то? всё равно он только штанги лижет


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если на прошлогодний уровень не выйдет, то и новый сезон дома смотреть будет
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.