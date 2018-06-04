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Альсидес Гиджа признан лучшим игроком в истории чемпионатов мира

Бывший нападающий сборной Уругвая Альсидес Гиджа, который выиграл в составе команды чемпионат мира 1950 года, признан лучшим игроком мировых первенств по версии болельщиков.

В голосовании, которое проходило в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА), приняло участие 578 024 человека.ъ

Среди номинантов на звание лучшего игрока был вратарь сборной СССР Лев Яшин, аргентинец Диего Марадона, бразилец Пеле, испанец Андрес Иньеста и другие.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:18
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