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Мануэль Нойер будет капитаном сборной Германии на ЧМ-2018

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер будет капитаном сборной Германии на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

Теги: Нойер Сборная Германии
Сегодня, 22:43
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№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все это хорошо, но как можно было Сане из Ман Сити на ЧМ не взять?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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