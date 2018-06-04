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Самый низкорослый и самый тяжелый футболисты ЧМ-2018 выступают за Панаму
Все 32 сборные-участницы чемпионата мира-2018 определились с заявками на турнир. У 736 игроков будет возможность выступить на мировом первенстве в России. Стали известны самый возрастной, самый молодой, самый высокорослый, самый низкорослый, самый тяжелый и самый легкий игроки предстоящего чемпионата мира.
Самым возрастным игроком из 736 заявленных на ЧМ-2018 будет 45-летний вратарь сборной Египта Эссам Аль-Хадари. Он родился 15 января 1973 года. Самый молодой — 19-летний полузащитник сборной Австралии Даниэл Арзани, который родился 4 января 1999 года.
Звание самого высокого игрока ЧМ-2018 досталось вратарю сборной Хорватии Ловре Калиничу — 201 см. Самые низкорослые участники мундиаля — полузащитники Альберто Кинтеро (Панама), Яхья Аль-Шехри (Саудовская Аравия) и Джердан Шакири — 165 см.
Самый тяжелый игрок турнира — защитник сборной Панамы Роман Торрес — 99 кг. Меньше всех среди 736 участников ЧМ-2018 весят полузащитники Такаси Инуи (Япония), Хавьер Акино (Мексика) и Мубарак Буссуфа (Марокко) — по 59 кг.
Sport24
Самым возрастным игроком из 736 заявленных на ЧМ-2018 будет 45-летний вратарь сборной Египта Эссам Аль-Хадари. Он родился 15 января 1973 года. Самый молодой — 19-летний полузащитник сборной Австралии Даниэл Арзани, который родился 4 января 1999 года.
Звание самого высокого игрока ЧМ-2018 досталось вратарю сборной Хорватии Ловре Калиничу — 201 см. Самые низкорослые участники мундиаля — полузащитники Альберто Кинтеро (Панама), Яхья Аль-Шехри (Саудовская Аравия) и Джердан Шакири — 165 см.
Самый тяжелый игрок турнира — защитник сборной Панамы Роман Торрес — 99 кг. Меньше всех среди 736 участников ЧМ-2018 весят полузащитники Такаси Инуи (Япония), Хавьер Акино (Мексика) и Мубарак Буссуфа (Марокко) — по 59 кг.
Sport24
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