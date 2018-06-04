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Йоахим Лев: решение не вызывать Сане на ЧМ-2018 было сложным

Главный тренер сборной Германий Йоахим Лев рассказал о своем решении не вызывать в сборную полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Это был очень сложный выбор между ним и Юлианом Брандтом, в итоге остановились на Брандте. У Дракслера, Ройса и Мюллера твердое место в команде. У Лероя огромный талант. Он вернется в состав в сентябре. Сане еще не заявил о себе в матчах за сборную. Выбор был очень сложным. Если бы это был забег на 100 метров, то все бы решалось с помощью фотофиниша", - цитирует Лева The Mirror.
Теги: Лев Сане Сборная Германии
Вчера, 23:37
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№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:57) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Расист, я так и знал!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 23:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лев с дубу рухнул
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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