Йоахим Лев: решение не вызывать Сане на ЧМ-2018 было сложным

Главный тренер сборной Германий Йоахим Лев рассказал о своем решении не вызывать в сборную полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане."Это был очень сложный выбор между ним и Юлианом Брандтом, в итоге остановились на Брандте. У Дракслера, Ройса и Мюллера твердое место в команде. У Лероя огромный талант. Он вернется в состав в сентябре. Сане еще не заявил о себе в матчах за сборную. Выбор был очень сложным. Если бы это был забег на 100 метров, то все бы решалось с помощью фотофиниша", - цитирует Лева The Mirror.