Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4285
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5723
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Италия и Голландия сыграли вничью, Безбородов удалил Кришито

Италия и Голландия не выявили сильнейшего в товарищеском матче.

Защитник Доменико Кришито был удален на 69-й минуте. Российский арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, посовещавшись с лайнсменом, зафиксировал у экс-капитана "Зенита" фол "последней надежды" за снос Райана Бабела в метре от штрафной.

Товарищеский матч

Италия – Нидерланды 1:1

Голы: Дзадза, 67, Аке, 88

Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Кришито, Ругани, Романьоли, Жоржиньо (Базелли, 78), Кристанте, Бонавентура (Пеллегрини, 87), Белотти (Дзадза, 63), Верди (Кьеза, 61), Инсинье (Бонуччи, 70)

Нидерланды: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), Блинд (Промес, 78), Дейк, Лигт (Аке, 71), Вильена, Вейналдум, Рон (Вегхорст, 78), Вормер (Бергёйс, 70), Бабель (Элиа, 82), Депай

Предупреждения: Рон, 28, Вормер, 43, Кьеза, 75, Дзадза, 89, Янмат, 90+2

Удаления: Кришито, 69
Теги: Сборная Италии Сборная Нидерландов
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, Безбородов, ну как можно было? Посовещался он, жопа с ушами, а старому знакомому поднасрал.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.