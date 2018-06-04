Италия и Голландия сыграли вничью, Безбородов удалил Кришито

Италия и Голландия не выявили сильнейшего в товарищеском матче.Защитник Доменико Кришито был удален на 69-й минуте. Российский арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, посовещавшись с лайнсменом, зафиксировал у экс-капитана "Зенита" фол "последней надежды" за снос Райана Бабела в метре от штрафной.Товарищеский матч: Дзадза, 67, Аке, 88Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Кришито, Ругани, Романьоли, Жоржиньо (Базелли, 78), Кристанте, Бонавентура (Пеллегрини, 87), Белотти (Дзадза, 63), Верди (Кьеза, 61), Инсинье (Бонуччи, 70)Нидерланды: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), Блинд (Промес, 78), Дейк, Лигт (Аке, 71), Вильена, Вейналдум, Рон (Вегхорст, 78), Вормер (Бергёйс, 70), Бабель (Элиа, 82), ДепайПредупреждения: Рон, 28, Вормер, 43, Кьеза, 75, Дзадза, 89, Янмат, 90+2Удаления: Кришито, 69