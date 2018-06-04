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Константин Рауш пожелал сборной России удачи на ЧМ-2018

Защитник сборной России и "Динамо" Константин Рауш признался, что травма помешала ему участвовать в предстоящем чемпионате мира.

"Очень тяжело осознать, что не смогу помочь Сборной в предстоящих матчах Чемпионата мира из-за травмы. Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов!!! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам!", - написал Рауш.

Очень тяжело осознать, что не смогу помочь Сборной в предстоящих матчах Чемпионата мира из-за травмы. Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов!!! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам! It is very hard to realize that I will not be able to help the national team because of the injury in the upcoming matches of the World Cup! I wish the good performance to the team, we all worked hard and can achieve good results! Thanks to all supporters for your concern and thoughts!

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Теги: Рауш Сборная России
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