Константин Рауш пожелал сборной России удачи на ЧМ-2018

Очень тяжело осознать, что не смогу помочь Сборной в предстоящих матчах Чемпионата мира из-за травмы. Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов!!! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам! It is very hard to realize that I will not be able to help the national team because of the injury in the upcoming matches of the World Cup! I wish the good performance to the team, we all worked hard and can achieve good results! Thanks to all supporters for your concern and thoughts!

