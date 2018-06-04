Константин Рауш пожелал сборной России удачи на ЧМ-2018

Защитник сборной России и "Динамо" Константин Рауш признался, что травма помешала ему участвовать в предстоящем чемпионате мира."Очень тяжело осознать, что не смогу помочь Сборной в предстоящих матчах Чемпионата мира из-за травмы. Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов!!! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам!", - написал Рауш.