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Федор Кудряшов: в сборную берут тех, кто выглядит лучше

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов считает, что в национальную команду приглашают тех игроков, которые лучше выглядят на футбольном поле.

"Не считаю себя полностью основным, работаю, как и все другие ребята, ведь в сборную берут не тех, кто сыграл больше всего матчей или минут, а тех, кто выглядит лучше", - цитирует Кудряшова "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.
Теги: Кудряшов Сборная России
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