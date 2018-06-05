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Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Турции.

"Матч с Турцией последний и он крайне важен. Хотелось бы, наконец, получить положительные эмоции. Болельщики ждут только победы. Вероятнее всего, в предстоящей игре мы увидим именно ту схему и именно тех игроков, которые выйдут на поле в дебютной игре чемпионата мира против Саудовской Аравии", — приводит слова Сенникова газета "Известия".

Игра с национальной командой Турции состоится 5 июня на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 19:00 мск.
Теги: Сенников Сборная России
Сегодня, 09:07
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 09:41) #
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Выйдут скорее всего те, но игра с Турцией точно не показатель. Политическая обстановка такова, что Турция не будет обыгрывать Россию, а Черчесов за счет этого вистов наберет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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