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Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заключил пари на матч открытия ЧМ-2018, в котором россияне сыграют с Саудовской Аравией.

– Если наша сборная проиграет Саудовской Аравии... ладно, даже, если не обыграет Саудовскую Аравию, я готов провести весь эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции.

- В полной.

– Согласен.

- Клюшку вам дадим.

– Клюшка – это не проблема. Ее можно положить куда угодно, – сказал Мостовой.

МатчТВ
Теги: Мостовой
Сегодня, 09:27
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6
(1)
№6 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (0)

Тут 50 на 50. Опасненько, Саша.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Как же задолбали эти энтузиасты


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Можешь начинать одеваться
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
готовь форму...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:31) #
  • +2
  •  (2)

Ох, рискует...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 09:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
уже не знает как выделится(( лучше бы сделал нормальный разбор команд по схемам и персоналиям, чтобы мы поняли, почему Россия обязана обыгрывать саудитов.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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