Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заключил пари на матч открытия ЧМ-2018, в котором россияне сыграют с Саудовской Аравией.– Если наша сборная проиграет Саудовской Аравии... ладно, даже, если не обыграет Саудовскую Аравию, я готов провести весь эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции.– Согласен.– Клюшка – это не проблема. Ее можно положить куда угодно, – сказал Мостовой.