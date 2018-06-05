На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге отключат газ жителям 14 домов

Сотни жителей Екатеринбурга останутся без газа на время проведения чемпионата мира.Жителям 14 многоквартирных домов ЖК "Западный" перекроют газ с 15 июня по 15 июля.Ограничение вводится в связи с указом президента и правилами безопасности, по которым на время турнира на определённых территориях должны быть приостановлены опасные производства."Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный метр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять", – рассказал Владимир Михеев, директор управляющей компании.