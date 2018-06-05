Камиль Глик получил травму через пару часов после оглашения заявки сборной Польши на ЧМ

Защитник "Монако" и сборной Польши Камил Глик получил травму через несколько часов после оглашения окончательной заявки польской национальной команды на ЧМ-2018.30-летний футболист на тренировке пытался выполнить удар через себя и повредил плечо. Теперь его участие в матчах чемпионата мира находится под большим вопросом.