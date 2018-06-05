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Камиль Глик получил травму через пару часов после оглашения заявки сборной Польши на ЧМ

Защитник "Монако" и сборной Польши Камил Глик получил травму через несколько часов после оглашения окончательной заявки польской национальной команды на ЧМ-2018.

30-летний футболист на тренировке пытался выполнить удар через себя и повредил плечо. Теперь его участие в матчах чемпионата мира находится под большим вопросом.

Goal.com
Теги: Сборная Польши Глик
Сегодня, 10:49
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