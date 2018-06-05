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Антон Миранчук: очень важно сыграть с Турцией хорошо и добиться победы!

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о предстоящем товарищеском матче против команды Турции.

"Нам недавно уже приходилось играть с этой сборной, было непросто. Турция – достойный соперник, и этот матч поможет нам в подготовке.

Это последняя игра перед турниром и очень важно сыграть хорошо, так как это повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе", – цитирует Миранчука газета "Известия".
Теги: Миранчук Ан. Сборная России
Сегодня, 13:53
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№2 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Антоха, твоими устами да не мочу пить. А почему с австрийцами обгадились?


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Важно сыграть достойно на ЧМ, а не с Турцией которая 4 место взяла в группе и не квалифицировалась на ЧМ...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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