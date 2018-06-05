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Владимир Пономарев: нашей сборной попасть бы хоть раз в створ ворот в матче с турками

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборных России и Турции.

"Надеяться, в общем-то, не на что, потому что не на что смотреть. У меня радужных впечатлений от команды не осталось абсолютно.

Все думают, что мы подойдём к чемпионату мира и вдруг выстрелим. В принципе так не бывает. Команда должна готовиться несколько лет, чтобы выстрелить на чемпионате мира. А здесь: с бухты-барахты, ни с того ни с сего вдруг обыгрываем Турцию, затем всех в группе, потом вчистую выходим на первое место, а дальше уже как карта ляжет? Чудеса в футболе бывают, конечно, потому что мяч круглый и чёрт знает, как получится. Я в это дело не верю, но многие верят: и журналисты, и наш народ. Ещё раз повторяю: это очень проблематично. Можно считать успехом, если сегодня наша сборная нанесёт хоть один удар в створ ворот", — цитирует Пономарёва Чемпионат.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Химки»
У нас на каждом празднике футбола мягко говоря - неудача.
Умоемся и этот раз. Главное чтоб горячую воду не отключили.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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