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Казань Ростов
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Грозный Амкар
Пермь Урал
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Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Владимир Пономарев: нашей сборной попасть бы хоть раз в створ ворот в матче с турками
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборных России и Турции.
"Надеяться, в общем-то, не на что, потому что не на что смотреть. У меня радужных впечатлений от команды не осталось абсолютно.
Все думают, что мы подойдём к чемпионату мира и вдруг выстрелим. В принципе так не бывает. Команда должна готовиться несколько лет, чтобы выстрелить на чемпионате мира. А здесь: с бухты-барахты, ни с того ни с сего вдруг обыгрываем Турцию, затем всех в группе, потом вчистую выходим на первое место, а дальше уже как карта ляжет? Чудеса в футболе бывают, конечно, потому что мяч круглый и чёрт знает, как получится. Я в это дело не верю, но многие верят: и журналисты, и наш народ. Ещё раз повторяю: это очень проблематично. Можно считать успехом, если сегодня наша сборная нанесёт хоть один удар в створ ворот", — цитирует Пономарёва Чемпионат.
"Надеяться, в общем-то, не на что, потому что не на что смотреть. У меня радужных впечатлений от команды не осталось абсолютно.
Все думают, что мы подойдём к чемпионату мира и вдруг выстрелим. В принципе так не бывает. Команда должна готовиться несколько лет, чтобы выстрелить на чемпионате мира. А здесь: с бухты-барахты, ни с того ни с сего вдруг обыгрываем Турцию, затем всех в группе, потом вчистую выходим на первое место, а дальше уже как карта ляжет? Чудеса в футболе бывают, конечно, потому что мяч круглый и чёрт знает, как получится. Я в это дело не верю, но многие верят: и журналисты, и наш народ. Ещё раз повторяю: это очень проблематично. Можно считать успехом, если сегодня наша сборная нанесёт хоть один удар в створ ворот", — цитирует Пономарёва Чемпионат.
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