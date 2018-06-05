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Андрей Семенов: в матче с турками вы увидите совсем другую сборную России

Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что в товарищеском матче с Турцией команда прибавит по сравнению с предыдущим матчем с Австрией.

"У нас просто менталитет такой – люди любят обсуждать только плохое. В команде нет такого подавленного состояния, мы верим, что все будет хорошо.

С Турцией все увидят уже другую сборную. Мы должны показать ту игру, которая будет на чемпионате мира. Физическое состояние уже будет оптимальным, мы не будем загружены, как после тяжелых сборов в Австрии", - цитирует Семенова газета "Собеседник".
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 15:16
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№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 15:30) #
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online

У нас просто менталитет такой – люди любят обсуждать только плохое
Возможно.Просто не все крепчать хотят.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:28) #
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online

На обещание надо ставить...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну-ну... посмотрим...
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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