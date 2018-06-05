Дженк Тосун не сыграет с Россией из-за дисквалификации

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун не сможет принять участие в товарищеском матче против России."Дженка нет в расположении национальной команды. Он не приехал с нами в Россию, потому что он пропустит матч из-за дисквалификации согласно регламенту ФИФА", - отметили в пресс-службе сборной Турции.Тосун получил красную карточку в предыдущем матче турецкой команды с Тунисом (2:2).