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Дженк Тосун не сыграет с Россией из-за дисквалификации

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун не сможет принять участие в товарищеском матче против России.

"Дженка нет в расположении национальной команды. Он не приехал с нами в Россию, потому что он пропустит матч из-за дисквалификации согласно регламенту ФИФА", - отметили в пресс-службе сборной Турции.

Тосун получил красную карточку в предыдущем матче турецкой команды с Тунисом (2:2).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 16:24
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:36) #
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Глупость от ФИФА... При чем здесь товарняки? В первую очередь наказывается соперник,в данном случае Россия.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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