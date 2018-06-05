Губернатор Астраханской области подарил свой билет на ЧМ-2018 ветерану футбола

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального Минспорта Максим Фидуров подарили свои пригласительные билеты на чемпионат мира астраханским спортсменам. Речь идет о билетах, выделенных оргкомитетом "Россия-2018", сообщили NFCC в пресс-службе губернатора региона."Свой пригласительный губернатор Александр Жилкин лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Данилов посетит матч открытия в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня", - уточнили в пресс-службе.Министр спорта и физической культуры области Максим Фидуров вручил еще два билета игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Калбали Мурсалов и Сергей Марчуков увидят матч Англия - Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня. Четвертый бесплатный билет на матч Япония - Польша (28 июня, Волгоград) был подарен лучшему бомбардиру областного чемпионата Владиславу Шульгину. Билет, проживание и проезд футболисту оплатила частная компания, которая через астраханское министерство спорта связалась с бомбардиром."Будет правильнее, если на футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене", - подчеркнул Жилкин.