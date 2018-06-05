Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26676
|Мировые трансферы
|330
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119535
|Курилка
|1534
|Политика и события в стране и мире
|4294
|Отдых в Крыму.
|191
|Mузыка
|5721
|Зенит
|104676
Новости партнеров
Лента новостей:
09:27
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (17)
Мостовой: если мы не обыграем Саудовскую Аравию - проведу эфир Матч ТВ в хоккейной амуниции (17)
09:07
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Дмитрий Сенников: с Турцией сыграют те, кто выйдут на поле в стартовом матче с Саудовской Аравией (1)
Губернатор Астраханской области подарил свой билет на ЧМ-2018 ветерану футбола
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального Минспорта Максим Фидуров подарили свои пригласительные билеты на чемпионат мира астраханским спортсменам. Речь идет о билетах, выделенных оргкомитетом "Россия-2018", сообщили NFCC в пресс-службе губернатора региона.
"Свой пригласительный губернатор Александр Жилкин лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Данилов посетит матч открытия в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня", - уточнили в пресс-службе.
Министр спорта и физической культуры области Максим Фидуров вручил еще два билета игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Калбали Мурсалов и Сергей Марчуков увидят матч Англия - Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня. Четвертый бесплатный билет на матч Япония - Польша (28 июня, Волгоград) был подарен лучшему бомбардиру областного чемпионата Владиславу Шульгину. Билет, проживание и проезд футболисту оплатила частная компания, которая через астраханское министерство спорта связалась с бомбардиром.
"Будет правильнее, если на футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене", - подчеркнул Жилкин.
ТАСС
"Свой пригласительный губернатор Александр Жилкин лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Данилов посетит матч открытия в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня", - уточнили в пресс-службе.
Министр спорта и физической культуры области Максим Фидуров вручил еще два билета игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Калбали Мурсалов и Сергей Марчуков увидят матч Англия - Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня. Четвертый бесплатный билет на матч Япония - Польша (28 июня, Волгоград) был подарен лучшему бомбардиру областного чемпионата Владиславу Шульгину. Билет, проживание и проезд футболисту оплатила частная компания, которая через астраханское министерство спорта связалась с бомбардиром.
"Будет правильнее, если на футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене", - подчеркнул Жилкин.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.