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Губернатор Астраханской области подарил свой билет на ЧМ-2018 ветерану футбола

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального Минспорта Максим Фидуров подарили свои пригласительные билеты на чемпионат мира астраханским спортсменам. Речь идет о билетах, выделенных оргкомитетом "Россия-2018", сообщили NFCC в пресс-службе губернатора региона.

"Свой пригласительный губернатор Александр Жилкин лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Данилов посетит матч открытия в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня", - уточнили в пресс-службе.

Министр спорта и физической культуры области Максим Фидуров вручил еще два билета игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Калбали Мурсалов и Сергей Марчуков увидят матч Англия - Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня. Четвертый бесплатный билет на матч Япония - Польша (28 июня, Волгоград) был подарен лучшему бомбардиру областного чемпионата Владиславу Шульгину. Билет, проживание и проезд футболисту оплатила частная компания, которая через астраханское министерство спорта связалась с бомбардиром.

"Будет правильнее, если на футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене", - подчеркнул Жилкин.

ТАСС
Сегодня, 16:41
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
...хотя должен был подарить квартиру.


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