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В Госдуме хотят сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

В Госдуме хотят сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018.

"Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Государственной Думы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", - написал в твиттере вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.
Сегодня, 18:09
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(2)
№6 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
а потом все субботы рабочие сделать,идиоты
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (1)

Страна идиотов в руководстве
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Можно смело не выходные,а дни траура.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идиотизм. Кто хотел, тот и так взял отпуск или больничный
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Нам хватает через край и вас никчемных крючкотворов и прогульщиков.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 18:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Выходные нужны на следующий день после игр сборной
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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