В Госдуме хотят сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018."Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Государственной Думы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", - написал в твиттере вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.