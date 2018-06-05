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Сборная Турции назвала стартовый состав на матч с Россией

Сборная Турции назвала стартовый состав на товарищеский матч с командой России.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 18:30
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№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Пробьет ли могучая сборная России Кырынтылы?

Разве что турки сами нанесут удар в створ собственных ворот laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пробьет ли могучая сборная России Кырынтылы? smile


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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