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Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Турцией (видео)

Представляем вашему вниманию перфоманс болельщиков сборной России перед товарищеским матчем с Турцией (0:0, 1 тайм).

Теги: Сборная России Сборная Турции Rвидео
Сегодня, 19:38
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(1)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну и перф, не позорились бы, хотя под стать стадиону


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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