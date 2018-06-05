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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Комитет по труду поддержал инициативу по выходным в дни матчей России на ЧМ-2018
Комитет по труду и социальной политике Госдумы поддержал инициативу ввести выходные дни в даты проведения матчей сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата мира–2018. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев.
Лебедев отметил, что обращение в адрес правительства для принятия соответствующего решения уже отправлено.
Лебедев отметил, что обращение в адрес правительства для принятия соответствующего решения уже отправлено.
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