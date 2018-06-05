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Комитет по труду поддержал инициативу по выходным в дни матчей России на ЧМ-2018

Комитет по труду и социальной политике Госдумы поддержал инициативу ввести выходные дни в даты проведения матчей сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата мира–2018. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев.

Лебедев отметил, что обращение в адрес правительства для принятия соответствующего решения уже отправлено.
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:25
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(1)
№6 Написал: kobr (Сегодня, 22:19) #
  • 0
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То есть у бюджетников будут доп.выходные и им срежут зарплату? Очень они обрадуются rage .
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (1)

Йебaнyтые, бла - наоборот"!!! В дни матчей круглосуточно xyярить всем, под страхом смертной казни, особенно детям, беременным мамашам и старикам, чтоб не дай бог увидеть это и навсегда остекленеть!!! Вообще запретить это показывать, или только через украинские каналы.

Совсем с ума сошли..... Бунта на ровном месте захотели. Довольно много еще наивных идиотов триумфа ожидают, наслушавшись спортивной пропаганды... А чем проще и примитивней человек - тем примитивнее и проще его поступки. Может погромом очень просто кончится этот "праздник футбола". Это вообще никто не понимает чтоль???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: alexpyat
Лучше тогда уже на следующий день - кто-то с горя напьется и будет опохмел, у кого-то сердце прихватит и пойдут по врачам.

Полностью поддерживаю!!!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Весь в папу, Игорёк.. Долбоящеры, пля!


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Совсем с ума сошли в этой дуре, всей страной в выходной смотреть позор России.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше тогда уже на следующий день - кто-то с горя напьется и будет опохмел, у кого-то сердце прихватит и пойдут по врачам. Или в Госдуме все еще надеются на чудо?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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