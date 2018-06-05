Комитет по труду поддержал инициативу по выходным в дни матчей России на ЧМ-2018

Комитет по труду и социальной политике Госдумы поддержал инициативу ввести выходные дни в даты проведения матчей сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата мира–2018. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев.Лебедев отметил, что обращение в адрес правительства для принятия соответствующего решения уже отправлено.