Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26679
Ситуация на юго-востоке Украины 119544
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 30
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров

Сборная Ирана первой среди участников ЧМ-2018 прибыла в Россию

За девять дней до начала чемпионата мира сборная Ирана стала первой командой, прибывшей на турнир в Россию.

Самолет с представителями иранской сборной приземлился во Внуково в 20:26 по московскому времени.

Сборная Ирана на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Португалией и Марокко.

Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 21:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.