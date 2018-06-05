Сборная Ирана первой среди участников ЧМ-2018 прибыла в Россию

Welcome to ??Russia, IR Iran!@TeamMelliIran are the first team to arrive in the host country ahead of the #WorldCup ????



?https://t.co/26lMrDht2i pic.twitter.com/7VpLEeJcRt — FIFA World Cup ? (@FIFAWorldCup) June 5, 2018

За девять дней до начала чемпионата мира сборная Ирана стала первой командой, прибывшей на турнир в Россию.Самолет с представителями иранской сборной приземлился во Внуково в 20:26 по московскому времени.Сборная Ирана на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Португалией и Марокко.