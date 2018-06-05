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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Сборная Ирана первой среди участников ЧМ-2018 прибыла в Россию
За девять дней до начала чемпионата мира сборная Ирана стала первой командой, прибывшей на турнир в Россию.
Самолет с представителями иранской сборной приземлился во Внуково в 20:26 по московскому времени.
Сборная Ирана на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Португалией и Марокко.
Самолет с представителями иранской сборной приземлился во Внуково в 20:26 по московскому времени.
Сборная Ирана на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Португалией и Марокко.
Welcome to ??Russia, IR Iran!@TeamMelliIran are the first team to arrive in the host country ahead of the #WorldCup ????— FIFA World Cup ? (@FIFAWorldCup) June 5, 2018
?https://t.co/26lMrDht2i pic.twitter.com/7VpLEeJcRt
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