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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Суд отложил рассмотрение иска о взыскании с "Ростова" 155 млн рублей до 3 июля
Арбитражный суд Ростовской области 3 июля продолжит рассмотрение иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 млн рублей с "Ростовом" за несвоевременное исполнение договора.
"Судебное заседание отложено до 3 июля", - говорится в материалах дела. В понедельник состоялось очередное слушание дела.
ТАСС
"Судебное заседание отложено до 3 июля", - говорится в материалах дела. В понедельник состоялось очередное слушание дела.
ТАСС
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