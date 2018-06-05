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Суд отложил рассмотрение иска о взыскании с "Ростова" 155 млн рублей до 3 июля

Арбитражный суд Ростовской области 3 июля продолжит рассмотрение иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 млн рублей с "Ростовом" за несвоевременное исполнение договора.

"Судебное заседание отложено до 3 июля", - говорится в материалах дела. В понедельник состоялось очередное слушание дела.

ТАСС
Теги: Ростов
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