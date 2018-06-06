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Александр Кержаков: уверен, наша сборная сумеет выйти из группы

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что команда сможет выйти в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Две последние товарищеские игры показали, что наша сборная, видимо, будет играть в четыре защитника. Будет действовать по схеме 4-4-1-1. В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим 25 июня, после матча с Уругваем. Но лично у меня оптимистичное настроение перед чемпионатом мира. Уверен, наша сборная сумеет выйти из группы", - цитирует Кержакова ТАСС.
Теги: Кержаков Сборная России
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